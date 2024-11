Politica

Consiglio regionale, un "postificio" da 351 dipendenti

Jole Santelli vuole dare discontinuità rispetto al passato. Lo sta facendo in giunta ma presto dovrà esaminare la situazione in Consiglio dove l'elefantiaca macchina amministrativa assegna 12 dipendenti ad ogni consigliere mentre in Lombardia il rapporto è di 3 a 1. E si preparano nuovi concorsi.