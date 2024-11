Politica

È giallo sulla nomina di Biasi a commissario della Lega

La riorganizzazione della Lega in Calabria preannunciata da Matteo Salvini in vista delle regionali rimane congelata. Il leader del Carroccio ha sostituito 8 commissari in Italia ma non quello calabrese, a causa di crescenti malumori sul territorio. E Sofo sarebbe pronto ad abbandonare il partito.