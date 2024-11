Politica

Elezioni regionali, adesso è caos sulla data scelta

Non arriva il provvedimento del governo sulla data delle elezioni regionali e Spirlì attacca: hanno abbandonato la nostra Regione. In realtà è stato lui a fissare la data al 14 febbraio e adesso potrebbe autonomamente rinviare ma è tenuto sotto scacco dai partiti e da Forza Italia in particolare.