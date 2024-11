Politica

Elezioni regionali, all’interno della Lega volano gli stracci

Grandi manovre in corso in vista delle regionali. La polemica innescata dall’europarlamentare Leghista, Sofo, dopo la candidatura di Ruggero Pegna a Lamezia in realtà nasce dello scontro in corso nel centrodestra per individuare la carica di governatore.