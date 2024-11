Politica

Elezioni regionali, dubbi sulla data anche in Giunta

Non è più granitico il fronte del centrodestra che voleva mantenere la data delle elezioni regionali al 14 febbraio. Anche tra gli assessori molti dubbi sulla possibilità che la tornata possa svolgersi in sicurezza considerando l’andamento della curva dei contagi da Covid. E il 29 torna a riunirsi il Consiglio regionale per approvare il bilancio.