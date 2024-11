Politica

Gli iscritti hanno deciso: il M5s correrà in Calabria

Il Movimento 5 stelle parteciperà alle Regionali in Calabria ed Emilia Romagna. Il 70% degli iscritti ha deciso di votare “No” in contrapposizione alla linea di Di Maio. Il capo politico ha promesso che sarà in prima linea e ha dato il suo endorsement alla candidatura di Aiello. Ma ha anche ripetuto che non ci sarà alcuna alleanza con il Pd.