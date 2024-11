Politica

Il Consiglio regionale: apertura a due tempi a causa del referendum

Scuola. Ieri sera, il Consiglio regionale ha approvato una mozione per consentire l’apertura diversificata delle scuola: il 28 per gli istituti che saranno sede di seggio elettorale per il referendum. Acquisita la volontà dell’Aula, ora spetta alla presidente Santelli adottare il relativo provvedimento.