Il messaggio di Romeo a Meloni: «Il Veneto alla Lega»

Una richiesta esplicita per Giorgia Meloni: confermi gli amministratori della Lega dove ha governato bene. Riccardo Molinari, presidente del gruppo del Carroccio alla Camera dei deputati, racconta a Perfidia, talk di LaC Tv condotto da Antonella Grippo, i rapporti – spesso turbolenti – tra alleati di governo. E spiega che «Fratelli d'Italia oggi è il primo partito, al 30%, Giorgia Meloni fa il primo ministro. Ma la Lega ha ottimi governatori delle Regioni e ha un radicamento soprattutto al Nord».

Per Molinari, «indipendentemente dal peso elettorale, dove la Lega ha amministrato bene deve mantenere i suoi amministratori, senza andare a fare il bilancino da Roma su quelli che sono i pesi elettorali». Una lezione che il centrodestra ha imparato da Silvio Berlusconi che, «quando era capo del centrodestra, anche se la Lega ai tempi magari era al 4%, ci dava comunque delle posizioni nelle Regioni importanti».

Oggi la Lega è ben al di sopra del 4%: «Siamo un alleato fondamentale, quindi penso che Fratelli d'Italia, al netto del forte peso elettorale che ha, debba garantire che rimanga la Lega nelle Regioni in cui ha governato. E parlo quindi del Veneto, come parlo della Lombardia, come parlo del Friuli, del Trentino».

Grippo chiede: «Meloni sarà capace di farlo?». E Romeo precisa meglio: «Spero proprio di sì e infatti sono convinto che in Veneto alla fine la candidatura andrà alla Lega».