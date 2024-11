Politica

Il Pd convoca sindacati: delineiamo le vie d’uscita per la Calabria

Dalla sanità all’occupazione passando per le infrastrutture. Il Pd calabrese chiama a raccolta i sindacati confederali per ragionare sul futuro della Calabria a partire dai fondi europei come quelli del Recovery Fund. L’incontro si è tenuto a Lamezia Terme.