Politica

Il Pd parte da Lamezia e Vibo per rilanciare le aree industriali

Prende il via dalla Calabria il tour nazionale del Partito democratico sulle aree di crisi industriali. Un’attività di ascolto per raccogliere le proposte da trasformare in progetti realizzabili grazie ai fondi europei. A partire dall’ex Sir di Lamezia e dal dismesso cementificio di Vibo Marina.