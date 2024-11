Politica

La corsa finale di Lombardi e Papasso per il comune di Cassano Jonio

Cassano Jonio al voto. Anche il comune delle terme, dopo la lunga parentesi del commissariamento per mafia durata due anni, domenica prossima tornerà al voto per scegliere il nuovo sindaco. In corsa ci sono l’avvocato maratoneta Francesco Lombardi e l’ex sindaco Gianni Papasso, la cui avventura amministrativa venne interrotta nel novembre di due anni fa proprio dalla commissione d’accesso.