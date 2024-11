Politica

Lamezia, Guarascio raccoglie l’assist di Viscomi

Entra nel vivo la campagna elettorale lametina. Il dieci novembre la città sarà chiamata alle urne dopo il terzo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Ha faticato non poco il Pd per trovare il suo candidato. Si tratta del patron di Cosenza Eugenio Guarascio. A sostenerlo in un incontro pubblico anche il deputato Antonio Viscomi