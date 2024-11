Politica

Le elezioni in Umbria cambiano tutto: l’alleanza Pd-5Stelle non regge

Il trionfo del centrodestra in Umbria cambia il quadro politico nazionale. E avrà ripercussioni immediata in Calabria. Il Movimento 5 Stelle rompe l'alleanza con il Pd alle Regionali. E ora Oliverio si ritrova unico attore in campo. Nei guai invece Occhiuto: Berlusconi pronto a scaricarlo.