Politica

Oliverio 'evita' Tansi al raduno della protezione civile

Il presidente Oliverio, concludendo la due giorni per la formazione dei volontari della protezione civile, sceglie di non parlare dell'ex direttore che lo contesta. Il suo intervento, pero', e' sembrato ugualmente una replica: siamo pronti a spendere per i nuovi mezzi, dice il governatore al geologo che chiedeva lumi sulle risorse promesse.