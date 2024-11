Politica

Quel centrosinistra dalla parte di Oliverio

La politica in apertura del nostro telegiornale. In attesa di Matteo Salvini che domani sarà a Cosenza e della definizione del quadro in seno al centrodestra, in vista delle elezioni regionali il centrosinistra è sempre più diviso. Quella parte decisa a rimanere al fianco del governatore uscente Mario Oliverio si è data appuntamento questo pomeriggio a Feroleto Antico.