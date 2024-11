Politica

Reggio Calabria, ancora big per Falcomatà e Minicuci

A Reggio Calabria arriva Pierluigi Bersani a sostegno del sindaco uscente Giuseppe Falcomatà. Attacco alle destre in Europa. In un’altra piazza, invece, il leghista Molinari a supporto di Minicuci: è l’uomo giusto per Reggio, ha detto.