Politica

Regionali, i 5 stelle decidono il destino di Aiello su Rousseau

Per il M5s è arrivato il momento della verità. Oggi gli iscritti sono chiamati a ratificare la candidatura di Aiello su Rousseau. In caso di bocciatura si sceglierà tra i migliori candidati consiglieri. Nessuno spiraglio per l'accordo con il Pd. Ma Callipo ci spera. E intanto la deputata pentastellata Dieni attacca: «Rischiamo di fallire anche stavolta».