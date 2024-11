Politica

Regionali: il M5s sceglie Aiello, ma serve l'ok di Grillo

Di Maio e i parlamentari calabresi scelgono il docente dell'Unical Aiello come candidato alla presidenza. Adesso sarà il garante Beppe Grillo a doversi pronunciare sulla partecipazione del Movimento alle Regionali. Confusione anche in casa Pd. Talarico vuole scendere in campo ma il Nazareno non ha ancora ufficializzato la sua candidatura. E non sono escluse le sorprese.