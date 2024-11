Politica

Regione, l’arresto di Creazzo rimescola le carte in tavola

L'arresto del consigliere regionale Creazzo rimescola le carte per l'assegnazione dei nuovi incarichi istituzionali. L'esponente di Fdi era uno dei favoriti per la presidenza del Consiglio. Ora crescono le quotazioni di Pietropaolo. Confermati Gallo e Talarico in giunta. Santelli potrebbe preparare un altro colpo a sorpresa.