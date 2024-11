Politica

“Rinascita Scott”, Salvini ringrazia i Carabinieri di Vibo Valentia

La nuova tappa calabrese di Matteo Salvini in Calabria. Il leader della Lega è approdato a Vibo Valentia per ringraziare i carabinieri del comando provinciale per avere condotto sul campo la maxi-retata dell’inchiesta “Rinascita-Scott” e si è schierato dalla parte di Gratteri. E la visita di Salvini è proseguita poi a Reggio Calabria al Teatro Odeon…