Scontro governo-regione, il Tar decide sabato

L’ordinanza “Riapri bar” resta in vigore fino a sabato, quanto il Tar si pronuncerà sul ricorso presentato dal governo. L’Avvocatura dello Stato rinuncia alla procedura accelerata per avere una decisione stabile nel più breve tempo possibile. Continua la polemica politica. Callipo accusa Santelli di aver alimentato scontri istituzionali. Il M5s ammette gli errori del passato e lancia le nuove proposte per la ripartenza della Calabria.