Politica

Spoke in emergenza, sindaci pronti a scendere in piazza

«Pronti a scendere in piazza». Il sindaco di Corigliano-Rossano non ha mezze misure e riscalda la protesta per chiedere al Governo e alla Regione che venga tutelato il diritto alla salute degli utenti dell’Alto Jonio. Intanto, nello spoke cittadino iniziano a scarseggiare anche le risorse per fare benzina e sostituire le gomme alle ambulanze.