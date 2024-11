Sanità

A Castrovillari il controllo del pacemaker con Smart Spot

Si chiama Smart Spot ed è un innovativo sistema di monitoraggio per i portatori di pacemaker. Uno dei pochi esistenti in italia, il primo in Calabria, inaugurato dalla cardiologia di Castrovillari. Moderno e funzionale anche in tematica di sicurezza in epoca covid, permettendo visite periodiche senza creare assembramenti negli ambulatori e limitando al massimo il contatto con i sanitari.