Sanità

Castrovillari: chiude l'ambulatorio di gastroenterologia

Ha chiuso per mancanza di infermieri l'ambulatorio di Gastroenterologia dell'ospedale. Nonostante le sollecitazione del direttore dell'unità operativa complessa si è atteso che andasse in pensione l'ultimo infermiere rimasto in servizio prima di procedere alla sua sostituzione. ora l'asp corre ai ripari ma serviranno giorni finchè entri in servizio il sostituto.