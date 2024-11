Sanità

È fuga dal Suem 118, medici sul piede di guerra

Corigliano Rossano – Camici bianchi dell’emergenza sul piede di guerra. Sono i medici del SUEM -118, gli unici e non essere regolarizzati con contratti alle dipendenze dello Stato, così come avviene per il personale medico ospedaliero, personale infermieristico, amministrativo ed autisti. Si registra un fuggi fuggi generalizzato, nessuno accetta mentre l’emergenza rischia il collasso.