Sanità

Emergency, missione compiuta a Crotone ma pronti a tornare

È durata poco più di due mesi la missione di Emergency a Crotone, chiamata a collaborare nella gestione del reparto Covid 2 dell’ospedale San Giovanni di Dio. In considerazione del calo dei ricoveri e del trend della pandemia nella regione, è stato deciso che il mandato potesse concludersi, per ora. L’organizzazione di Gino Strada si dice pronta a tornare in caso di necessità.