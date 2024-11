Sanità

Emergenza coronavirus, in Calabria situazione sotto controllo

Nei giorni scorsi, a Vibo Valentia, un giovane è stato ricoverato e tenuto per 5 giorni in osservazione perché sospettato di essersi infettato con il coronavirus. Era infatti appena rientrato dalla Cina. Ma era una banale influenza. Come si è attrezzata la Calabria per contrastare una eventuale emergenza? Ci spiega tutto il commissario Saverio Cotticelli.