Sanità

Giuseppina Panizzoli, soldi persi e vacanze record

Vacanze natalizie record a Cosenza per la manager dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza Giuseppina Panizzoli. Assente dal 20 dicembre scorso, tornerà in ufficio soltanto il prossimo 7 gennaio. Intanto è polemica per le risorse tagliate dal Commissario Cotticelli agli investimenti in tecnologie.