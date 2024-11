Sanità

Gli diagnosticano vertigini ma ha un ictus, parla la figlia

Ha un ictus in corso ma prima, al ponto soccorso dell'ospedale di Praia a Mare, lo dimettono con una diagnosi da sindrome vertiginosa, poi rimane per una notte sotto osservazione all'ospedale di Lagonegro, dove non sarebbero stati applicati i protocolli necessari. E' l'odissea vissuta da un uomo di San Nicola Arcella, che ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Annunziata di Cosenza