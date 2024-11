Sanità

In arrivo risorse per l'ospedale di Soverato

Sono in arrivo consistenti risorse per l'ospedale di Soverato, importante presidio per tutto il basso Ionio. La senatrice di Italia Viva Silvia Vono, insieme ai vertici dell'Asp di Catanzaro, ha voluto incontrare il personale medico del presidio per raccogliere le loro istanze e avviare una fase di confronto.