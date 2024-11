Sanità

Nuovo reparto di terapia intensiva al Gom di Reggio Calabria

A Reggio Calabria il Grande Ospedale Metropolitano sta compiendo ogni sforzo possibile per dare una risposta pronta all'emergenza. Tra i tanti provvedimenti presi per non farsi trovare impreparati rientra l'apertura di un nuovo reparto di Terapia intensiva che , però, senza il personale necessario, rischia di essere inutile.