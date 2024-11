Sanità

Ok della Camera al decreto Calabria: a caccia di personale

Ed è in questo contesto che bisognerà riorganizzare da fondo la sanità. Anche perché è arrivato anche il via libera della Camera all’approvazione del Decreto Calabria. E così, alla Regione, si cerca personale per formare la struttura del commissario Guido Longo, attingendo da tutti i Dipartimenti.