Sanità

Ricetta dematerializzata: quei servizi che pesano sui Lea

Sarebbe dovuta entrare a regime nel gennaio 2020, ma la ricetta dematerializzata in Calabria funziona ancora a singhiozzo. Molti erogatori pubblici non hanno aggiornato i sistemi informatici e così i cittadini fanno la spola tra studi medici e ospedali. Le prestazioni erogate non vengono inoltre tracciate nei flussi informatici trasmessi a Roma.