Sanità

Torna "Cardiologie aperte" anche in Calabria

Parte oggi come ogni anno l'appuntamento di Cardiologie Aperte, promosso dalla Fondazione per il Tuo cuore dei Cardiologi Ospedalieri Italiani. I professionisti saranno a disposizione per rispondere alle domande dei pazienti, ma a causa del Covid quest'anno sarà tutto telefonico.