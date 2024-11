Sanità

Umg, scuole di specializzazione: corsi sospesi per alcune discipline

Ripartiranno a novembre i corsi delle scuole di specializzazione in Medicina dell'ateneo catanzarese ma non tutte hanno ottenuto l'accreditamento dal Miur per mancanza di requisiti. Sospese le attività della scuola di Cardiochirurgia, di Pediatria e di Ginecologia e Ostetricia. Il rettore: "Siamo fiduciosi di riottenere l'accreditamento il prossimo anno".