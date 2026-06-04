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Ricominciare dopo due commissariamenti: il caso Amantea

Come riparte un comune, una nuova amministrazione, che subentra dopo due commissariamenti? Ce lo racconta Vincenzo Pellegrino, sindaco di Amantea, a Buongiorno in Calabria. 

Rivedi l'intera trasmissione su www.lacplay.it! 

4 giugno, 2026
Tag
Amantea · vincenzo pellegrino · sindaci calabresi

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