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"Sono nato qui, su una balla di paglia"

Vive nei boschi che lo hanno accolto, vive la sua giornata tra gli animali e i suoi orti: una storia di vita semplice, raccontata dall'occhio sapiente di Saverio Caracciolo per le sue storie. 

4 giugno, 2026

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