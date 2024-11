Società

Bagnara, bando deserto: il palazzetto lo gestisce il Comune

Dopo mesi di tentennamenti e un bando per la gestione privata andato deserto, l’amministrazione comunale di Bagnara decide di gestire in proprio il nuovo palatenda. Le associazioni sportive cittadine, costrette da anni a allenarsi e giocare fuori città, possono tirare un sospiro di sollievo. Tutto risolto? Neanche per sogno. Nel nostro servizio vi spieghiamo il perché.