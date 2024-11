Società

Bilancio 2018, la Corte dei Conti bacchetta la Regione sui debiti

La Corte dei Conti bacchetta la Regione, in occasione della presentazione del Bilancio 2018. “I debiti non vanno nascosti”, dicono i giudici dalla Sezione controllo. Registrata, in particolare, la mancata corrispondenza delle scritture contabili regionali con quelle degli enti locali.