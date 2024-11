Società

Castrovillari Natale meno brillante ma con cuore solidale

Un Natale con luci meno appariscenti del solito per dedicare più attenzione e risorse alle persone e famiglie in difficoltà. Castrovillari ha scelto di non rinunciare alle luminarie ma di concentrarsi anche sui bisogni primari con la distribuzione dei buoni spesa e attività per i bambini.