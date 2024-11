Società

Castrovillari: ripartenza con tante incognite

La data della riapertura delle scuole si avvicina e si lavora alacremente per arrivare preparati ed in sicurezza al primo suono della campanella. All’istituto di istruzione superiore Mattei Pitagora Calvosa anche in questi giorni di ferie dirigente e personale sono al lavoro per preparare le aule al ritorno dei circa 900 studenti.