Catanzaro e quelle stazioni abbandonate

Continua il nostro viaggio per le stazioni calabresi, spesso in stato di degrado e abbandono. Questa volta siamo stati a Catanzaro, nella stazione fantasma del quartiere Germaneto, un impianto ferroviario nato nel 2008 in sostituzione della stazione di Catanzaro Sala, dismessa ormai quello stesso anno e abbandonata a se stessa.