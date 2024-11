Società

Catanzaro, gli studenti realizzano protesi dentarie per indigenti

Parte a Catanzaro “la didattica per ri-dare il sorriso”, un progetto di alternanza scuola-lavoro dell’Istituto d’istruzione superiore “Petrucci Ferraris Maresca” che vedrà impegnati gli studenti dell’indirizzo odontoiatrico realizzare protesi dentarie per persone in difficoltà economiche, tra le quali anche i detenuti della casa circondariale “Ugo Caridi”. Oggi la firma del protocollo.