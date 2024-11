Società

Cosenza, la pandemia acuisce la sofferenza degli ultimi

A Cosenza da qualche tempo il porticato esterno del Teatro Tieri di Piazza Amendola, chiuso poco prima dell'arrivo della pandemia per alcuni lavori di ristrutturazione, è diventato ricovero di alcuni senza tetto. Persona senza fissa dimora per le quali non si riesce a trovare una collocazione alternativa.