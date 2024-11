Società

Covid-19: l'Asp di Reggio chiama, il volontariato risponde

Anche la piana di Gioia Tauro registra adesioni importanti per la raccolta fondi lanciata dall'Asp. Don Silvio Mesiti, a capo di una delle associazioni di volontariato individuata come motore dell'iniziativa, ci spiega come si sta procedendo nella promozione di quella che è anche una forma di protagonismo sociale dal basso.