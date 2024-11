Società

Crotone, nasce “Dame”: il social housing per donne in difficoltà

A Crotone nasce un social housing per donne in difficoltà, non una semplice casa d’accoglienza ma un luogo in cui formarsi e diventare autonome e indipendenti. Il progetto è realizzato della cooperativa Kairos, in collaborazione con altre associazioni e con il Comune.