Società

Da Brescia a Soverato, la storia di Giovanni, dializzato in vacanza

Funziona e anche molto bene il servizio di dialisi turistica dell'ospedale di Soverato, che permette ai pazienti nefropatici in vacanza nella nostra regione di potersi sottoporre al trattamento in assoluta tranquillità come ci testimonia Giovanni, paziente dializzato di Brescia, in vacanza a Monasterace.