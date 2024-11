Società

Dagli Special olympics all’Università con la sindrome di Down

Miriam Molinaro, la ragazza con sindrome di down di Lamezia Terme diventata vincitrice mondiale degli Special Olympics ora si è iscritta all’università e spera di indossare presto la corona d’alloro. Ma le difficoltà non mancano, in questo mesi è venuto meno il supporto per gli studenti con disabilità.