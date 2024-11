Società

“Debiti scolastici”, iniziano gli scrutini degli esami di riparazione

L’anno scolastico in Calabria inizierà il prossimo 16 settembre, ma già da qualche giorno, molti studenti degli istituti superiori sono rientrati a scuola per svolgere le prove degli esami di riparazione. In queste ore, gli esiti degli scrutini finali.