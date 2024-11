Società

Delegazione di giornalisti finlandesi in visita a “LaC”

In redazione, abbiamo ricevuto una delegazione di giornalisti finlandesi della Aurinko Finnair, specializzati in turismo e life style, che racconteranno le bellezze della Calabria. Hanno scelto proprio il nostro gruppo, impegnato a scandagliare la regione in tutte le sue pieghe, per capire in profondità usi, costumi, tradizioni, potenzialità di sviluppo della Calabria.